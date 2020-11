Wel of niet langs de deuren met Sint-Maarten, het advies verschilt per regio

Ondanks dat ook in haar veiligheidsregio wordt opgeroepen Sint-Maarten binnenshuis te vieren, wilde Van Leeuwen toch de traditie voortzetten. "Het is belangrijk dat kinderen juist nu iets leuks hebben om naar uit te kijken. Oud en Nieuw wordt ook al heel saai dit jaar."

Niet verbieden

Veiligheidsregio Flevoland zegt ondanks het afgegeven advies niet op te treden tegen dit soort initiatieven. "Het is geen evenement, we kunnen het niet verbieden. We rekenen erop dat ouders verstandig handelen en zich aan de geldende maatregelen houden."

Van Leeuwen denkt dat alles veilig plaats kan vinden. De Facebook-pagina waar de actie gecoördineerd wordt, wijst deelnemers nog eens extra op de geldende coronamaatregelen. "Lopen in kleine groepjes, alleen verpakt snoep uitdelen, alleen kinderen laten aanbellen en voldoende afstand houden natuurlijk." En vooral ook: mensen die niet de deur open doen respecteren. "Dat is ook volkomen begrijpelijk."

Een paar provincies verderop is Anneke minder overtuigd van de waterdichtheid van zulke maatregelen. "Die goede bedoelingen zijn er ook zeker bij ons in het dorp. Maar er gaat gewoon snoep van hand tot hand en er wordt gezongen aan voordeuren. Bij ons in de straat is iemand aan corona overleden, ik weet wat het kan doen. Waarom het risico nemen als er genoeg alternatieven te bedenken zijn?"