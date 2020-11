Meeste WW-aanvragen uit horeca-, reis- en cultuurhoek

In één branche is het aantal banen gegroeid dankzij de coronacrisis: dat zijn de winkels die eten verkopen. In deze sector zijn er 12.000 banen bij gekomen. Door de tijdelijke sluiting van de horeca besteden mensen meer in supermarkten en bij slagers en bakkers.

Enkele sectoren hebben vooralsnog weinig last van de coronacrisis. Dat geldt vooral voor de landbouw en het goederenvervoer.

In andere sectoren is veel werkgelegenheid bewaard gebleven, ondanks dat het werk grotendeels stil kwam te liggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de luchtvaart, waar in de periode februari-eind juli relatief weinig banen zijn verdwenen dankzij de overheidssteun.

80 procent van de banen in de luchtvaart werd tijdens de eerste editie van de NOW (maart, april, mei) ondersteund met loonsubsidie. Tijdens NOW2 (juni t/m september) was dat nog 60 procent.

Wat volgens het UWV meespeelt is dat er veel vaste contracten zijn in de luchtvaart. Sinds juli zijn hier meer banen verdwenen, maar die zijn nog niet opgenomen in deze cijfers.

Onderstaande grafiek toont welke sectoren loonsteun hebben ontvangen.