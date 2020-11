Vorige twee pausen negeerden klachten over misbruik door kardinaal

Paus Johannes Paulus II en paus Benedictus, de voorgangers van de huidige paus, hebben klachten over seksueel misbruik tegen de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick genegeerd of gebagatelliseerd. Dat staat in een rapport van het Vaticaan. Paus Franciscus gaf opdracht voor het onderzoek naar de vraag of klachten over de kardinaal in de doofpot zijn gestopt.

Uit het onderzoek blijkt dat paus Johannes Paulus II in 2000 wist dat er bij de Heilige Stoel beschuldigingen tegen McCarrick waren binnengekomen. De Amerikaanse kardinaal had zich volgens anonieme brieven onder meer schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van minderjarige familieleden. Ook achterhaalden de onderzoekers dat het Vaticaan aanvullende informatie over eerdere beschuldigingen heeft gekregen in april 2005, kort nadat paus Benedictus XVI was aangetreden.

McCarrick kreeg volgens het rapport de opdracht om enigszins op de achtergrond te blijven. Benedictus vond verdere stappen niet nodig.

Priesterlijke status ontnomen

McCarrick ging in 2006 met emeritaat. In 2018 ontnam paus Franciscus hem de priesterlijke status wegens seksueel misbruik. Ook Amerikaanse bisschoppen en andere vertegenwoordigers van het Vaticaan hebben zich schuldig gemaakt aan het negeren of bagatelliseren van berichten over seksueel misbruik door McCarrick, blijkt uit het onderzoek.