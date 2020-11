Geen regionale avondklok en schoolsluiting, horeca tot zeker half december dicht

Middelbare scholen in regio's met hoge besmettingscijfers gaan toch niet dicht. Ook een regionale avondklok is van de baan. Het kabinet heeft besloten om voorlopig af te zien van strengere maatregelen in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Twente.

Het kabinet constateert dat ook in deze gebieden het aantal coronagevallen nu minder snel oploopt. Minister De Jonge van Volksgezondheid maakte na afloop van een ministerraad over corona bekend dat extra maatregelen voor de regio's nu niet aan de orde zijn. "De bocht is genomen, maar de daling is nog niet goed genoeg in gang gezet."