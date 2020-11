Zonder knallen 2021 in: je huisdier zal blij zijn

Het kabinet wil dit jaar naar verluidt een volledig vuurwerkverbod. Zo'n verbod moet in coronatijd de druk op ziekenhuizen, zorgpersoneel en hulpverleners verlichten. En tijdelijke maatregel of niet, de opluchting bij veel dierenliefhebbers is groot.

Dierenwelzijnsorganisaties dringen al veel langer aan op een jaarwisseling zonder knallen. De Partij voor de Dieren is samen met GroenLinks indiener van het initiatiefvoorstel voor een tijdelijk vuurwerkverbod.

Het vuurwerk veroorzaakt schrikreacties en angst bij onder meer honden, katten en paarden. Wilde vogels hebben er ook last van, weet Vogelbescherming Nederland, hoewel dat minder zichtbaar is.

"De impact van vuurwerk op vogels is veel groter dan mensen zich realiseren", zegt woordvoerder Lars Soerink. "Ik heb met de jaarwisseling weleens in De Biesbosch gekampeerd. Aan de horizon zag ik vuurwerk afgaan, alle vogels om mij heen vlogen in paniek de lucht in. Hetzelfde zie je gebeuren op radarbeelden."