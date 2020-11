Experts: vaccin heeft eerste lakmoesproef doorstaan, maar nog wat losse eindjes

Effectiviteit hoog

Het vaccin van Pfizer en BioNTech geeft het lichaam instructies voor de productie van een eiwit dat kenmerkend is voor het coronavirus, waartegen dan een afweerreactie opgebouwd wordt, legt Van Els uit. Ook zij durft niet te zeggen hoelang de afweer werkt. "Maar meestal heb je er in elk geval wel enkele jaren 'geheugen' tegen, en dus een bepaalde mate van immuniteit." Of de proefpersonen het virus ook niet meer kunnen overdragen aan anderen is overigens niet getest. Maar zonder symptomen, zoals hoesten, is het risico dat je anderen besmet kleiner, benadrukt de hoogleraar.

Zowel Van Els als Huckriede noemt de geclaimde effectiviteit van het vaccin, met een percentage van 90, erg hoog. Bij een griepvaccin is bijvoorbeeld sprake van 40 tot 50 procent, zegt Van Els. "Wel wordt dat vaccin vaak bij ouderen ingezet, en dan is het ook lastiger om een hoog percentage te halen."

Pfizer heeft tot nu toe overigens alleen een persbericht doen uitgaan. Een wetenschappelijke publicatie moet binnen twee weken volgen. Daarna zal bij de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA en de Europese evenknie EMA een aanvraag worden gedaan om het vaccin op de markt te mogen brengen.

De autoriteiten zouden dan een versnelde vergunning voor een noodsituatie kunnen afgeven. Volgens Van Els kan het dan hard gaan. "Iedereen staat er klaar voor om het op de markt te brengen, daar zijn agenda's voor vrijgehouden. Dat kan dan binnen een paar weken."

Vaccin in Nederland

Ook met de productie van het vaccin is, vooruitlopend op de definitieve onderzoeksresultaten, al begonnen. Van Els: "Nederland heeft op meerdere paarden gewed, en dit vaccin is er een van."

Pfizer is volgens haar de voorraden al aan het aanleggen voor als ze groen licht krijgen. "Dan worden de pallets uitgerold. Voor het einde van dit jaar vind ik wat erg optimistisch, ik zou zeggen eind eerste kwartaal volgend jaar, mits er geen tegenslagen zijn."

Huckriede maakt een vergelijkbare inschatting van wanneer het vaccin beschikbaar komt. Ze wijst erop dat het bedrijf voor dit jaar al 50 miljoen doses kan produceren. Huckriede denkt dat het vaccin eerst op de Amerikaanse markt komt, en snel daarna op de Europese. "Ik verwacht ergens in het voorjaar, het vroege voorjaar wellicht, dat de eerste mensen in Nederland het vaccin krijgen."