Beurzen schieten omhoog na nieuws coronavaccin

Internationaal schieten beursgraadmeters omhoog vanwege de optimistische geluiden over de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. Ook in Nederland zijn beleggers enthousiast. Rond 16.00 uur stond de AEX 3,5 procent hoger.

Uit voorlopige resultaten van de ontwikkeling van een vaccin door de bedrijven Pfizer en BioNTech zou blijken dat het 90 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting. De ceo van Pfizer spreekt over een mijlpaal. "Het is een geweldige dag voor de wetenschap en de mensheid", zegt Albert Bourla in een persbericht. "Deze eerste resultaten zijn het vroege bewijs dat ons vaccin een infectie met covid-19 kan voorkomen."

De beurzen in de Verenigde Staten openden fors hoger. Na een paar minuten handelen stond de Dow-Jonesindex 5,5 procent in de plus. Niet alleen het nieuws van het vaccin stemde handelaren positief: ook de verkiezingswinst van Joe Biden leidt tot optimisme op de Amerikaanse beurzen.

Winkelcentra, banken, bier

De Duitse DAX stond om 16.00 uur bijna 5,5 procent hoger. Om dezelfde tijd was de Britse FTSE 100 ruim 5 procent geklommen. Vooral bedrijven die hard getroffen zijn door de coronacrisis zitten flink in de lift. Zo steeg het aandeel van de internationale winkelcentra-eigenaar Unibail-Rodamco-Westfield met meer dan 20 procent. Ook de aandelen van ABN-Amro, Shell en Heineken namen toe met meer dan 10 procent.

Er was niet alleen gejuich op de beurs. Zo kelderde het aandeel van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, direct na het nieuws enorm. Na 13.30 uur was een aandeel al ruim 7 procent minder waard.