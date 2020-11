Kuipers: duidelijke kentering in tweede golf

Regionale verschillen

Het aantal patiënten dat tussen de regio's wordt verplaatst, wordt ook steeds minder. Ook liggen er geen patiënten meer op Duitse IC's: de twee die er lagen zijn hersteld en zijn weer thuis. Wel zijn er nog steeds verschillen tussen ziekenhuizen in de verschillende regio's.

In de omgeving van Rotterdam en Dordrecht is de druk groter. De bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zei gisteren nog dat ze daar nog niets merken van de dalende cijfers. "Het blijft belangrijk om de druk evenredig te verdelen", vindt Kuipers.

De druk blijft hoog, dus Kuipers vindt niet dat de maatregelen kunnen worden versoepeld. "Dat is iets te vroeg. Laten we nog even kijken waar het naartoe gaat. De besmettingen zijn niet over. We zitten nu op de helft van wat het is, maar ook van die 5000 besmettingen van gisteren zullen de nodige mensen naar de ziekenhuizen komen."

Verlenging maatregelen onnodig

Maar een verlenging van de maatregelen die nu voor veertien dagen gelden is volgens de LCPS-voorzitter ook niet nodig. "Als het zo doorgaat, kun je het daarbij houden." Sinds vorige week zijn onder meer musea, theaters en bioscopen gesloten om het aantal besmettingen verder te beperken.

Het dagelijkse ziekenhuisopnamecijfer ligt met 200 overigens nog altijd ruim boven de 'signaalwaarde' die het ministerie hanteert als criterium waarbij het virus onder controle is. Die signaalwaarde is 40. In de piek van de tweede golf waren er per dag 350 ziekenhuisopnames.

Met de ontwikkelingen van nu kun je de laatste maatregelen stoppen na twee weken, zoals het bedoeld was, zegt Kuipers: