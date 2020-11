SGP in verkiezingsprogramma: euro is onhoudbaar, wel in EU blijven

De SGP denkt dat de euro niet het eeuwige leven heeft. In het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma staat dat de Europese eenheidsmunt "op den duur economisch en financieel niet te houden is".

Daarom moet er volgens de partij serieus worden gekeken naar een alternatief voor de euro. De SGP wil overigens geen vertrek uit de EU. "Nederland is op zijn plek binnen een EU 'die zijn plek kent' en terughoudend is met regelgeving", heet het.

Klassiek gezin

In het programma vraagt de orthodox-christelijke partij verder aandacht voor "het klassieke gezin van vader, moeder en kinderen". Volgens de SGP ligt dat onder vuur en moet er een passage in de grondwet worden opgenomen om er waardering voor uit te drukken.

Concreter vindt de partij dat gezinnen met één kostwinner minder belasting zouden moeten betalen. En om grote gezinnen een steuntje in de rug te geven, pleit de SGP voor een uitkering van 1000 euro bij de geboorte van het vierde kind. Vier jaar geleden had de partij hetzelfde idee, maar dan voor de eerstgeborene.

Net als veel andere partijen vindt de SGP dat het belastingstelsel "eerlijker, eenvoudiger en begrijpelijker" moet. Daarbij wil de partij vooral huishoudens en het midden- en kleinbedrijf ontzien.

Doodstraf

Opvallend is verder dat de SGP de doodstraf weer in het programma heeft staan. De sanctie "kan voor levensdelicten, waaronder terroristische misdrijven, een rechtvaardige straf zijn". Vier jaar geleden was de doodstraf juist uit het programma gehaald, voor het eerst in 100 jaar.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn volgend jaar maart. De SGP heeft op dit moment drie zetels in de Kamer. In de laatste Peilingwijzer (een gemiddelde van een aantal belangrijke peilingen) staat de partij op twee tot vier zetels.