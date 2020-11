Zwarte neushoorn geboren in Blijdorp

Het is de derde keer dat er in een dierentuin in Nederland een zwart neushoorntje is geboren.

De bevalling van Naima was live te volgen via webcams. Zondag in het begin van de avond liet de dierentuin weten dat de bevalling was begonnen, zodat mensen mee konden kijken. Naima is ongeveer 480 dagen in verwachting geweest.

Het jonge neushoorntje in het echt bekijken, is nog niet mogelijk voor bezoekers: dierentuinen zijn nog tot 18 november gesloten, als gevolg van corona-maatregelen van het kabinet. Via de webcams van de dierentuin zijn moeder en kalfje wel te volgen.