Wekdienst 8/11: Juridische strijd aangekondigd in de VS • Laatste dag Vuelta

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland belijdt schuld voor de rol van de protestante kerk rond de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt in de Rav Aron Schuster synagoge in Amsterdam, tijdens de jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht in Duitsland, in de nacht van 9 op 10 november 1938.

Het is de tweede dag van de Europese kampioenschappen veldrijden. Vandaag rijden de mannen om 13.30 uur. De wedstrijd is live te zien op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app.

Het is de laatste dag van wielerronde de Vuelta. Vandaag volgt nog de vlakke slotetappe naar Madrid. Daarin staat alleen nog de ritwinst op het spel. Primoz Roglic heeft zo goed als zeker de eindzege binnen. De Sloveense wielrenner van de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg behield zijn voorsprong gisteren.

Wat heb je gemist?

Joe Biden wil een president voor alle Amerikanen zijn, zei hij in zijn overwinningstoespraak in zijn thuisstad Wilmington in de staat Delaware. Het was de eerste keer dat Biden in het openbaar sprak, sinds hij door Amerikaanse media gistermiddag werd uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen.

De nieuwe president sprak verzoenende woorden. "Ik ben geraakt door het vertrouwen dat jullie me geven. Ik beloof om te verbinden, niet om te verdelen. Ik ben er niet voor de blauwe of rode staten, maar voor de Verenigde Staten." Hij sprak van "een overwinning voor het volk".

De ontwikkelingen van de Amerikaanse verkiezingen blijven wij volgen in een liveblog op NOS.nl.

Bekijk de hele toespraak van Biden terug: