Twee nieuwe arrestaties in onderzoek bedreigingen Emmauscollege

De politie heeft vandaag nog eens twee verdachten opgepakt in de zaak rond het bedreigen van het Rotterdamse Emmauscollege en een docent van die school. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Amsterdam een 18-jarige man uit Den Haag. Ze worden verdacht van bedreiging en opruiing.

Gisteren werd al een 18-jarige vrouw uit Rotterdam opgepakt in het onderzoek. Zij is inmiddels weer op vrije voeten, maar is nog wel verdachte in de zaak. De politie en het OM verdenken haar ervan dat zij een bericht op sociale media heeft gepost, waardoor ze anderen heeft aangezet tot het plegen van strafbare feiten richting de school en de docent.

Eerder deze week werd duidelijk dat een docent van de school wordt bedreigd en is ondergedoken vanwege het tonen van een spotprent in de klas. In de cartoon van Joep Bertrams is een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt afgebeeld die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem zojuist heeft onthoofd.

De bewuste cartoon hing al vijf jaar in het lokaal, maar kwam opnieuw in de belangstelling omdat de school aandacht besteedde aan de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Dinsdag liet de school in een brief weten dat een foto van de spotprent op Instagram is geplaatst en daarna veel werd gedeeld. De schoolleiding schreef bij dat bericht dat op die foto de context "volledig verdwenen" is.

Leerlingen reageerden donderdag op het nieuws dat een docent is ondergedoken: