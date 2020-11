Vrouw (18) aangehouden na bedreiging docent Rotterdam

De politie heeft vanochtend een 18-jarige vrouw aangehouden vanwege de bedreiging van een docent van het Emmauscollege in Rotterdam. De docent werd bedreigd vanwege een spotprent die in een van de lokalen hing en dook onder.

De vrouw uit Rotterdam die is aangehouden wordt verdacht van opruiing. Omdat ze een bericht op sociale media heeft gepost, heeft de vrouw anderen "aangezet tot het plegen van strafbare feiten richting de school en docent", zegt de politie.

De cartoon hing al vijf jaar in het lokaal, maar kwam opnieuw in de belangstelling omdat de school aandacht besteedde aan de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Het gaat om een spotprent van Joep Bertrams, de winnaar van de Inktspotprijs in 2015. Te zien is dat iemand die onthoofd is door een jihadist zijn tong uitsteekt naar de moordenaar.

Het Emmauscollege liet dinsdag in een brief weten dat een foto van de spotprent op Instagram is geplaatst en daarna veel werd gedeeld. "Op de foto is de context waarin de spotprent hangt volledig verdwenen", schrijft de schoolleiding. "Het gevolg is dat er bedreigingen in de richting van collega's zijn geuit. Deze bedreigingen vinden we onacceptabel."