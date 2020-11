Havenwerkers en oud-agent opgepakt in drugsonderzoek

De politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hebben een groep Rotterdamse havenwerkers aangehouden in een groot onderzoek naar drugshandel. Er is ook een oud-politieagent opgepakt.

In totaal zijn afgelopen dinsdag dertien aanhoudingen verricht. De mannen zijn tussen de 28 en 37 jaar oud. Onder hen zijn vier hoofdverdachten, die een criminele organisatie zouden vormen die drugs invoert via de haven in Rotterdam.

De aangehouden politieman heeft kort geleden ontslag genomen bij de Rotterdamse politie. Hij wordt verdacht van corruptie, computervredebreuk en het schenden van het ambtsgeheim. De andere acht arrestanten werken op verschillende plekken in de haven.

Doorzoekingen

Bij doorzoekingen in verschillende huizen en panden vond de politie contant geld, een vuurwapen, een gestolen auto en dure kleding. Deze spullen zijn in beslag genomen.

De zaak wordt behandeld door een nieuw team van de politie, de FIOD, de rijksrecherche en het Openbaar Ministerie dat de georganiseerde misdaad in de havens van Rotterdam en Vlissingen onderzoekt. Daarbij wordt ook gefocust op de corrupte contacten van criminele organisaties.