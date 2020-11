Drie keer levenslang voor viervoudige moord in Enschede

De rechtbank in Almelo heeft drie mannen tot levenslang veroordeeld voor de viervoudige moord in een growshop in Enschede. De veroordeelden zijn een man en zijn twee zoons.

Het Openbaar Ministerie eiste ook drie keer levenslang in de zaak.

Volgens de rechtbank is er veel bewijs tegen de mannen. Zo is hun "tamelijk specifieke" auto bij de growshop gezien en zijn op het plaats delict bloedsporen van een van hen aangetroffen. Ook werd in hun auto een kogelhuls gevonden die overeenkomt met het kaliber wapen dat bij de moord is gebruikt.

Verder komen gevonden voetafdrukken overeen. De rechtbank zegt dat de mannen samen op de plaats delict zijn geweest en dat er sprake is van het medeplegen van een koelbloedige executie.

Meerdere scenario's

In november 2018 werden in de growshop vier mannen op klaarlichte dag doodgeschoten. De slachtoffers waren de growshopeigenaar uit Enschede, een Arnhemmer en twee Hengeloërs, onder wie een oud-eigenaar van de zaak.

Tot nu hebben de drie verdachten niks gezegd over wat er in de growshop gebeurde en waarom. Er zijn meerdere scenario's over het motief voor de moorden. Een scenario is een uit de hand gelopen roofoverval. De verdachten kampten met schulden en dachten in de growshop geld te kunnen halen bij de slachtoffers.

Een ander scenario gaat uit van een ruzie tussen de verdachten en de oud-eigenaar van de growshop. Die zou de verdachten in het verleden per ongeluk verkeerde hennepstekken hebben geleverd.