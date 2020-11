Kabinet: vakantievluchten naar Canarische Eilanden onwenselijk

Reisorganisaties gaan tegen de adviezen van het kabinet in door vakanties te blijven aanbieden naar het buitenland en dat is onwenselijk, vindt de regering. "We hebben een uitdrukkelijke oproep gedaan aan iedereen. Ga niet op vakantie naar het buitenland. Ik hoop echt dat ze hun verantwoordelijkheid zullen nemen", aldus minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

TUI en Transavia lieten eergisteren weten te blijven vliegen op de Canarische Eilanden, ondanks het advies van het kabinet om tot half januari helemaal niet naar het buitenland te reizen, tenzij noodzakelijk. TUI biedt pakketreizen inclusief vlucht aan naar de eilanden. Transavia, dochterbedrijf van KLM, biedt alleen vluchten aan.

"Concentreer je nou alleen op echt noodzakelijke reizen. Vakantiereizen zijn geen noodzakelijke reizen. Het mag, maar het is niet in lijn met ons advies", zegt minister Blok van Buitenlandse Zaken. "Achter die bedrijven zitten ook mensen en daar doe ik dus ook een beroep op. Heb nou het groter belang voor ogen en niet het kortetermijnbelang."

Geel gebied, wel of niet?

Het kabinet zegt in gesprek te zijn met de reisbranche en vervoerders om reizen zoveel mogelijk te ontmoedigen. Op de persconferentie dinsdag deed premier Rutte de oproep om tot half januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij noodzakelijk. Maar die oproep is in tegenspraak met het officiële reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens dat reisadvies zijn de Canarische Eilanden sinds kort weer geel gebied en dus kunnen vakantiereizen in principe wel.

"Reizen naar geel gebied kan en die vluchten laten we vooralsnog staan", zei een woordvoerder van Transavia woensdag. "Gebieden die groen of geel zijn kun je bereizen. De regering zelf geeft die adviezen af en wij volgen die officiële reisadviezen op", aldus een woordvoerder van TUI.

De Canarische Eilanden zijn in de wintermaanden altijd populaire bestemmingen. Ze zijn nu zo'n beetje de enige gele zonbestemmingen, naast Curaçao en Bonaire. Premier Rutte zei dinsdag dat die Caribische delen van het Koninkrijk buiten de niet-reizen-oproep van de regering vallen. Vakanties daarheen vindt het kabinet dus wel ok.