Transavia en TUI willen blijven vliegen op Canarische Eilanden

Vliegmaatschappijen Transavia en TUI zijn van plan de komende maanden te blijven vliegen op de Canarische Eilanden, ondanks de oproep van het kabinet gisteravond. Het kabinet vindt dat mensen niet meer naar het buitenland moeten reizen tot midden januari, tenzij het strikt noodzakelijk is. En vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen, zei het kabinet erbij.

Maar die oproep is in tegenspraak met het officiële reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want volgens dat reisadvies zijn de Canarische Eilanden sinds kort weer geel gebied, en dus kunnen vakantiereizen wel.

"Reizen naar geel gebied kan en die vluchten laten we vooralsnog staan", zegt een woordvoerder van Transavia. "Gebieden die groen of geel zijn kun je bereizen. De regering zelf geeft die adviezen af en wij volgen die officiële reisadviezen op", aldus een woordvoerder van TUI.

Meer boekingen naar Curaçao

De Canarische Eilanden zijn in de wintermaanden altijd populaire bestemmingen. Het zijn nu zo'n beetje de enige gele zonbestemmingen, naast Curaçao. Premier Rutte zei gisteren dat de Caraïbische delen van het Koninkrijk buiten de oproep van de regering vallen. Volgen persbureau ANP merken reisorganisaties een duidelijke toename in boekingen voor Curaçao na die uitspraken van Rutte.

TUI zegt niet naar oranje of rode gebieden te vliegen, vanwege het negatieve reisadvies voor die bestemmingen. Transavia vliegt wel beperkt naar enkele oranje bestemmingen, zoals Malaga en Alicante, voor noodzakelijke reizen. "Want daar wonen ook veel Nederlanders", aldus de woordvoerder.