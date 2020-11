Verkiezingsrace VS sleept zich voort, Biden heeft 'alle vertrouwen in zege'

Dat het zo lang duurt voordat de vijf staten een uitslag bekendmaken, heeft vooral te maken met de vele poststemmen die zijn uitgebracht. Iedere staat heeft eigen regels over het tellen van stemmen. In Pennsylvania mogen poststemmen pas geteld worden na het sluiten van de stembureaus op de verkiezingsdag. In Georgia worden eerst de stemmen geteld die op de verkiezingsdag in de stembureaus zijn uitgebracht.

Dat verklaart ook waarom Trump in eerste instantie ruim aan de leiding ging in bijvoorbeeld Pennsylvania en Georgia. Stemmen die fysiek zijn uitgebracht zijn relatief vaak Republikeinse stemmen. De president en zijn campagneteam spreken zich al maanden uit tegen het stemmen per post. Nadat de staten waren begonnen met het tellen van poststemmen, die in meerderheid Democratisch zijn, begon Biden hard op Trump in te lopen.

Georgia is al decennia Republikeins-rood gekleurd. "Het zou heel bijzonder zijn en echt een 'big deal', zei een adviseur van Trump, als Georgia naar Biden zou gaan." Die kans bestaat, omdat de stemmen die nog geteld worden uit de dichtbevolkte voorsteden van Atlanta komen, waar veel Democratische kiezers wonen.

Juridische stappen

Eerder eiste president Trump de overwinning op in Georgia, North Carolina en Pennsylvania. Ook stelt hij dat hij gewonnen heeft in Michigan, "als het klopt dat daar fraude wordt gepleegd". Amerikaanse media hebben daar geen aanwijzing voor. Twitter heeft de tweet daarom van een waarschuwing voorzien, net als eerdere berichten van de president de afgelopen dagen.

Zijn campagneteam probeert via de rechter af te dwingen dat het tellen van de stemmen in Arizona, Georgia, Michigan en Pennsylvania stopt. Tot nog toe is dat zonder succes. De afgelopen middag twitterde Trump opnieuw "STOP HET TELLEN".

In Wisconsin vraagt het team van Trump om een hertelling, en in Nevada zet het team juridische stappen omdat daar stemmen zouden zijn uitgebracht door mensen die niet langer in de staat wonen.