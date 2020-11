Poststemmen zorgen voor een inhaalslag van de Democraten, hoe werkt dat?

Wie mogen via de post stemmen?

Ruim 60 miljoen Amerikanen hadden voor de verkiezingen van 3 november hun stem al per post uitgebracht. Ter vergelijking: in 2016 waren dat er ruim 30 miljoen in totaal. Normaal gesproken wordt poststemmen vooral gedaan door Amerikanen die in het buitenland wonen. Maar dit jaar heeft meer dan de helft van de staten de regels voor het poststemmen versoepeld vanwege het coronavirus. Stemmen per post verkleint namelijk de kans op besmettingen.

In tien staten kregen de geregistreerde kiezers een stembiljet toegestuurd zonder daarvoor een aanvraag te hoeven doen. In nog eens veertien andere staten ontvingen alle kiezers automatisch een aanvraagformulier voor een briefstembiljet. In de overige staten moesten de kiezers zelf zo'n formulier aanvragen.

Hoe worden de poststemmen geteld en waarom duurt het zo lang?

Bij het poststemmen komt heel wat kijken. Allereerst wordt gekeken of alle gegevens op de buitenkant van de envelop kloppen, of er een goede datum op staat en of er een handtekening aanwezig is. Dan wordt de envelop opengemaakt en komt er een tweede envelop tevoorschijn: de geheimhoudingsenvelop. Als die ontbreekt is de stem ongeldig. Nadat die tweede envelop is geopend, moet het stembiljet worden gladgestreken. Dan kan het worden gescand om te worden geteld.