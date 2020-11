Politie waarschuwt voor mishandeling of beroving bij datingapp-afspraak

Bedreigd, afgeperst, mishandeld of beroofd worden door iemand met wie je via een datingapp hebt afgesproken. De politie Utrecht zegt dat er de laatste tijd steeds meer meldingen en aangiftes binnenkomen van slachtoffers en waarschuwt gebruikers van de apps.

Volgens de politie worden verschillende datingapps hiervoor misbruikt, maar het risico is het grootst in apps waarin je anoniem kunt blijven, zoals Second Love en Lexa.

"Er is soms schaamte om aangifte te doen. Wij nemen deze zaken hoog op en onderzoeken elke aangifte", schrijft de politie in een persbericht.

Recente aanhoudingen

De politie noemt verschillende incidenten in oktober. Zo werd een 19-jarige Utrechter aangehouden die een 48-jarig slachtoffer tijdens een afspraak had bedreigd, afgeperst en beroofd.

Vorige week maandag werd een 30-jarig slachtoffer door een groep van vier tieners beroofd. De verdachten waren 16, 17, 18 en 19 jaar en kwamen allemaal uit Utrecht en omgeving. Deze zijn later ook aangehouden.

Zaterdag werd een 55-jarig slachtoffer beroofd door een 18-jarige vrouw uit Utrecht. Zij werd later op de dag aangehouden.