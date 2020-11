Suriname en Nederland hard op weg naar volledig herstel banden

In december 1982 werden in Paramaribo in Fort Zeelandia vijftien politieke tegenstanders van het toenmalige militaire regime door militairen gemarteld en vermoord. Bouterse was de leider van dat regime. De Surinaamse krijgsraad veroordeelde Bouterse in november vorig jaar tot een gevangenisstraf van twintig jaar, omdat hij bij de moordpartij leiding had gegeven. Het hoger beroep in de zaak loopt nog.