Team-Trump naar de rechter: wacht de VS het 'horrorscenario' van 2000?

Een regelrechte nachtmerrie was het. Politiek verslaggevers in de VS blikken deze dagen vaak terug op de chaos na de presidentsverkiezingen in 2000 en de zich toen wekenlang voortslepende hertellingen en rechtszaken. Wat is de kans dat we nu opnieuw zo'n nightmare election gaan beleven?

Lijkt het op 2000?

Het team van Trump stapt nu in Nevada, Georgia, Michigan en Pennsylvania naar de rechter om het tellen van de stemmen stop te zetten en in Wisconsin wil het team een hertelling. Ook het team van Biden heeft een leger advocaten klaarstaan.

Ook bij de verkiezingen van 2000 tussen Al Gore en de uiteindelijke president George W. Bush was er een nek-aan-nekrace. Gore gaf in de verkiezingsnacht zijn verlies achter de schermen in eerste instantie toe, maar kwam daarvan terug vanwege onduidelijkheid over de beslissende uitslag in Florida. Het stemmenverschil in die staat was zo klein dat er wettelijk een hertelling met telmachines nodig was. Na die eerste hertelling werd het verschil nog kleiner: 327 stemmen.

Daarmee begon het circus pas. Het campagneteam van Gore vroeg in vier stemdistricten om een handmatige hertelling. Er was onduidelijkheid over de geldigheid van stembiljetten. Het werd een tijdrovend proces. De hertellingen waren niet op tijd klaar, het Gore-team wilde extra tijd. Intussen was het Bush-team rechtszaken gestart om het hertellen te stoppen en kwamen er uit het buitenland nog poststemmen binnen.

In dit filmpje is te zien hoe groot de juridische chaos was: