Kabinet en Kamer: ontsteltenis over onderduiken leraar

Het kabinet heeft met ontsteltenis kennis genomen van het onderduiken van een leraar op een school in Rotterdam. "Het is volstrekt onacceptabel dat de veiligheid van leraren onder druk komt te staan omdat zij de waarde van het vrije woord overbrengen", schrijven de ministers Slob en Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat het intimideren en bedreigen van leraren op geen enkele wijze getolereerd kan worden. "Hier treden wij hard tegen op."

Een docent van het Emmaüscollege dook onder na bedreigingen, nadat hij maandag bij de herdenking voor de vermoorde Franse docent Samuel Paty een spotprent had getoond. Ook op een school in Den Bosch hebben acties in het kader van vrijheid van meningsuiting tot onrust geleid, schrijft Slob.

Minder vrijblijvend

Slob noemt het belangrijk dat er aangifte is gedaan. "Leraren die zich met overtuiging inzetten voor de vrijheid van meningsuiting, verdienen onze volledige steun en hun veiligheid dient te allen tijde gegarandeerd te worden", aldus de minister.

"De aanslag in Parijs is een wake-up call." Volgens de ministers is het van groot belang dat scholen signalen van dreiging serieus nemen en ermee naar de politie gaan om aangifte te doen.

Verder schrijven ze dat de lessen waarin leerlingen les krijgen over de rechtsstaat en fundamentele vrijheden als het aan het kabinet ligt minder vrijblijvend worden en overal verplicht worden.