'Bewaker geldpakhuis van oom Dagobert' hangt celstraf boven het hoofd

Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar cel geëist tegen een man in wiens appartement in Eindhoven 12,5 miljoen euro aan contant geld werd gevonden. De man zegt dat hij van niks weet, maar justitie noemt hem de bewaker van het fortuin.

Het geld was verstopt in een verborgen ruimte in de woning. De politie noemde het bij de vondst het hoogste bedrag ooit gevonden op één locatie in Nederland. De biljetten van 20 tot 500 euro wogen samen 255 kilo.

Aan lager wal geraakt

De man van 36 die in het huis werd gearresteerd stond vandaag voor de rechter. Hij verklaarde dat hij jaren geleden aan lager wal was geraakt en dakloos werd. In Eindhoven ging hij op zoek naar een goedkope woning.

Hij belandde in het appartement in het centrum van de stad. Hij woonde er gratis en had geen huurcontract, omdat de woning officieel was verhuurd aan iemand anders.

Als tegenprestatie moest hij naar eigen zeggen binnen blijven. Hij mocht alleen weg als iemand anders hem kwam aflossen.

Volgens het OM had hij de opdracht om het fortuin te bewaken. 300.000 bankbiljetten, vacuüm verpakt in grote boodschappentassen. "Het geldpakhuis van oom Dagobert", noemde een van de rechters het.