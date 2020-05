Politie vindt 12,5 miljoen euro in verborgen ruimte woning Eindhoven

De politie in Eindhoven heeft vrijdag in een woning 12,5 miljoen euro aan contant geld aangetroffen. Het was verstopt in een verborgen ruimte. Volgens de politie is dit het hoogste bedrag dat tot nu toe in Nederland op een locatie is gevonden.

De politie vond het geld in boodschappentassen. Het gaat om biljetten van 20 tot 500 euro die samen 255 kilo wogen. Verder zijn twee vuurwapens, een pgp-telefoon en een geldtelmachine in de woning gevonden.

Een man van 35 werd in het huis aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen.