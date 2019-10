13 miljoen euro aan contanten gevonden in drugsonderzoek

Bij huiszoekingen in een groot drugsonderzoek in Amsterdam heeft de politie 12,8 miljoen euro gevonden. Het is een van de grootste vondsten van contant geld ooit in Nederland, zegt de politie. Zeven mensen zijn aangehouden.

De groep wordt verdacht van invoer en handel van cocaïne vanuit Colombia naar Nederland. Ze werden al langer in de gaten gehouden, nadat de politie informatie had gekregen dat ze zich bezighielden met cocaïnehandel. Donderdag werd besloten de zeven aan te houden en vijf woningen te doorzoeken die in het onderzoek in beeld waren gekomen.

Enorme verdiensten

Een 52-jarige vrouw uit Colombia die in Amsterdam woont had volgens de politie de leiding over de drugshandel. De politie heeft verder nog een man en vrouw uit Colombia aangehouden, twee mannen uit Albanië, een man uit Nieuw-Zeeland en een man uit Marokko.

"Drugsbendes verdienen enorm aan cocaïnehandel", zegt Olivier Dutilh, chef van de regionale recherche in Amsterdam. "Verdachten leven helemaal onder de radar en hebben veel dure panden in gebruik." Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, schrijft NH Nieuws.