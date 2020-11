Trump en Biden nek-aan-nek: dit is wat we toe nu toe weten over de race om het Witte Huis

5. Eerste reacties van de kandidaten

Zowel Trump als Biden hebben in de vroege ochtend van zich laten horen. Biden gaf even voor 7.00 uur een korte toespraak waarin hij zijn aanhang bedankte. "We zullen geduld moeten hebben. Het is pas voorbij als elke stem is geteld", aldus de Democraat.

Over de spannende tussenstand zei Biden: "Het is niet aan mij of aan Trump om de uitslag te bepalen, dat is aan het Amerikaanse volk."

President Trump reageerde op zijn beurt via Twitter door te stellen dat hij een grote voorsprong heeft op zijn tegenstander, "maar zij proberen de verkiezingen te stelen. Dat zullen we nooit toelaten", schreef de president op Twitter. "Een grote OVERWINNING!", voegde Trump er aan toe.