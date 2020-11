Dit zijn vanaf morgenavond de nieuwe coronamaatregelen (en -adviezen)

Vanaf morgenavond 22.00 uur worden de coronaregels aangescherpt. De besmettingscijfers moeten volgens premier Rutte sneller naar beneden. "Het is in de ziekenhuizen op veel plekken pompen of verzuipen", zei hij op een persconferentie met minister De Jonge.

Het kabinet komt daarom met 'verzwaringspakket' voor het hele land. Dat geldt twee weken.

De algemene regel blijft: blijf zoveel mogelijk thuis en voorkom niet noodzakelijke reizen. Daarnaast beperkt het kabinet de maximale groepsgrootte op straat en binnen. Die gaat buiten van vier naar twee personen en thuis mogen per dag twee gasten worden ontvangen. Ook het maximale aantal mensen op bruiloften en uitvaarten wordt ingeperkt.