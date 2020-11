Avondklok en sluiting middelbare scholen dreigt voor regio's met veel besmettingen

De besmettingscijfers laten een voorzichtige daling zien, maar dat vindt het kabinet niet genoeg. De druk op de zorg blijft hoog en daarom zijn extra maatregelen nodig, zo is de redenering. Het aantal besmettingen moet sneller omlaag.

Solidair met de zorg

"We moeten solidair zijn met de mensen in de zorg en mensen die een andere ziekte dan corona hebben en op een operatie wachten", zei Rutte. Hij en minister De Jonge wezen erop dat er in deze tweede golf waarschijnlijk 25 procent meer mensen in het ziekenhuis zullen worden opgenomen dan in het voorjaar. De piek zal lager zijn, maar wel langer duren, zo is de verwachting.

Daarom gaan alle publiek toegankelijke gebouwen, zoals bibliotheken, theaters, musea, zwembaden en pretparken twee weken dicht. De maximale groepsgrootte op straat gaat van vier naar twee en ook het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij een bruiloft of uitvaart gaat omlaag, naar respectievelijk 20 en 30.

De beperking voor uitvaarten gaat aanstaande maandag in, om geplande plechtigheden niet in de wielen te rijden. Alle andere verzwaringen gelden vanaf morgenavond 22.00 uur.

Kerst anders dan andere jaren

Verder doet het kabinet een dringend beroep op iedereen om zo veel mogelijk thuis te blijven en de komende tijd niet naar het buitenland te reizen. Dat geldt in ieder geval tot half januari. Op vakantie gaan binnen Nederland kan wel, maar dan liever niet te veel gaan rondtrekken. Rutte: "Blijf op je vakantieadres. Ga niet dreutelen."

Na de twee weken met verzwaarde maatregelen gaan we weer terug naar de gedeeltelijke lockdown, zoals die nu al geldt. Rutte gaat ervan uit dat dat pakket in ieder geval tot half december van kracht zal blijven. Maar ook daarna zal nog niet alles weer normaal zijn, waarschuwde Rutte. "Kerst wordt anders dan andere jaren", zei De Jonge. Over twee weken wil het kabinet de knoop doorhakken over de feestdagen en het al of niet toestaan van vuurwerk met de jaarwisseling.