Opvolger Stint mag morgen de openbare weg op

De opvolger van de Stint, de zogenoemde BSO-bus, mag morgen de openbare weg op. Dat laat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) weten aan de Tweede Kamer.

Begin vorige maand werd bekend dat de elektrische bolderkar was goedgekeurd. Van Nieuwenhuizen gaf groen licht op basis van twee onderzoeken naar de veiligheid van het voertuig, dat formeel is aangemerkt als bijzondere bromfiets.

De beslissing betekent niet dat de BSO-bus morgen al wordt gebruikt om kinderen van school te halen. "Theoretisch mag hij de weg op", zegt Edwin Renzen van het bedrijf achter de BSO-bus. "Het is supergaaf dat we mogen, maar het moet wel degelijk gebeuren. Ook moeten nog veel administratieve zaken worden afgerond en er zijn nog geen rijtrainingen gegeven." Het is volgens hem wel zeker dat het voertuig in de loop van deze maand weer wordt gebruikt door kinderopvangorganisaties.

Rolbeugel

De BSO-bus komt sterk overeen met zijn voorganger, die niet langer mocht worden ingezet naar aanleiding van het ongeluk in Oss in 2018. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. Uit onderzoek kwam geen duidelijke oorzaak naar voren, meldde het Openbaar Ministerie afgelopen zomer. Er werd geen technisch mankement, geen storing en ook geen menselijk fout geconstateerd.

Het nieuwe voertuig is onder meer voorzien van een rolbeugel en er zijn meer aanpassingen gedaan op het gebied van veiligheid, in lijn met de aangescherpte eisen van 2019. De Stint was gemaakt op basis van de eisen zoals die in 2011 waren opgesteld.

Vrijwel failliet

Het zijn turbulente tijden voor Renzen, die eind september al zijn personeel naar huis moest sturen. Het bedrijf was volgens de eigenaar zo goed als failliet, totdat minister Van Nieuwenhuizen een paar dagen later bekendmaakte dat voertuig toch voldoet aan de veiligheidseisen.

"We gingen in 2018 van alles naar niets en nu van niets naar in een keer alles", zegt Renzen. Er liggen orders voor 1500 voertuigen. Het is de bedoeling dat die voor eind mei worden geleverd. "We leverden er van de Stint 750 in een jaar, nu moeten we er 1500 in een half jaar klaar hebben."

Vervolging nog onzeker

Het Openbaar Ministerie heeft nog geen besluit genomen over vervolging van de producent van de Stint voor het ongeluk in 2018. Daarbij gaat het om de vraag of die op de hoogte was van de kwetsbaarheden van het voertuig.

De bestuurster en de kinderopvang waar ze werkte worden niet vervolgd. Uit het onderzoek bleek dat de vrouw op verschillende manieren probeerde om het voertuig te stoppen, maar dat geen enkele handeling effect had.