Opvolger Stint mag snel de weg op

De BSO-bus, de opvolger van de Stint, mag binnenkort de openbare weg op. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer. De minister geeft de BSO-bus groen licht op basis van de uitkomsten van twee onderzoeken naar de veiligheid van het elektrische voertuig.

De Stint, een elektrische bolderkar, werd van de weg gehaald na een ongeluk in Oss, twee jaar geleden, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Een duidelijke oorzaak voor dat ongeluk, zoals een technisch mankement, is nooit vastgesteld.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat de procedure die voorafging aan de goedkeuring van de Stint, niet op orde was. Daarom drong de raad erop aan dat een nieuw voertuig door onafhankelijke experts moest worden goedgekeurd. De Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid hebben beide onderzoek gedaan naar de BSO-bus.

Veiligheidsinstrumenten toegevoegd

Van buiten lijkt de BSO-bus sterk op zijn voorganger, maar allerlei veiligheidsaspecten, zoals plotselinge versnellingen, afwijkend rijgedrag en gps-posities worden steeds gemonitord. De bestuurder moet een rijvaardigheidstraining hebben gevolgd. De 'bus' moet zoveel mogelijk gebruikmaken van vrij liggende fietspaden en 30 km/uur-zones.

BSO-bus-producent Edwin Renzen reageert opgelucht: "Het is onwerkelijk. We zijn blij dat het voornemen er ligt om ons voertuig weer op de weg te brengen. We doen ons uiterste best om iedereen ter wille te zijn. Maar we moeten wel het hele bedrijf opnieuw opstarten met weinig cashflow."

Renzen heeft zijn personeel op 30 september ontslagen en zei eerder deze week dat een faillissement bijna onvermijdelijk was. Hij verwijt Van Nieuwenhuizen en haar departement dat ze de besluitvorming hebben vertraagd en de veiligheidseisen tussentijds hebben aangescherpt. Renzen zegt bestellingen voor 1500 voertuigen in zijn orderportefeuille te hebben.

Kinderopvang blij met besluit

De kinderopvang is blij dat de kogel door de kerk is. Directeur Emmeline Bijlsma van Brancheorganisatie Kinderopvang zegt dat haar telefoon direct roodgloeiend stond: "Ik ben platgebeld door al mijn leden, hele grote blijdschap." Ze zegt dat er geen alternatief is voor de BSO-bus: "Lopen met slingerende kinderen of fietsen is niet veiliger. Busjes zijn niet makkelijk in te zetten."

Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang sluit zich hierbij aan: "Goed dat er nu wordt gekozen voor de veiligste manier om kinderen te vervoeren. Ik ben niet voor Stint of voor een ander merk, ik ben voor veilig vervoer van kinderen."