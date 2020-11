Berging ontspoord metrostel Spijkenisse gaat morgen verder

De berging van het ontspoorde metrostel in Spijkenisse gaat morgenochtend verder. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Voor het wegtakelen van het voertuig worden uit voorzorg twee woningen ontruimd.

De metro reed vannacht bij metrostation De Akkers door een stootblok heen. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. Een deel van de metro belandde op een kunstwerk achter de rails: een metershoge walvisstaart.

Het metrostel hangt zo'n tien meter boven het water op het kunstwerk. Morgenochtend wordt het met kranen van het kunstwerk gehaald. De berging begint niet voor 06.30 uur. Dat heeft te maken met de wind.

Ongunstige plek

"De metro hangt op een ongunstige plek. Daar is nu moeilijk bij te komen", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Rijnmond. "Er moeten zware kranen bij kunnen komen. Daarom wordt er een sloot gedempt en worden er rijplaten geplaatst voor een stabiele ondergrond."

De twee woningen die worden ontruimd, liggen volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio binnen de draaicirkel van de kranen. Mocht er iets misgaan met de kranen, blijven deze bewoners veilig.

Een woordvoerder van vervoersbedrijf RET laat weten dat de bestuurder van de metro ongedeerd is gebleven. Hij is door de politie over het voorval gehoord. Wat hij heeft verklaard is nog niet bekend.