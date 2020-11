'Criminelen lezen mee met WhatsApp ambtenaren Den Bosch'

Criminelen zijn erin geslaagd WhatsApp-accounts van meerdere ambtenaren van de gemeente Den Bosch over te nemen. Ze konden alle chats meelezen en probeerden daarnaast mensen in de contactenlijst geld afhandig te maken. Dat meldt Omroep Brabant op basis van een intern document van de politie en het Openbaar Ministerie.

Het probleem speelt niet alleen in Den Bosch. De afgelopen weken zouden meerdere accounts van burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden en mensen van veiligheidsregio's zijn overgenomen. Volgens politie en OM waren eind oktober landelijk twintig 'slachtoffers' in beeld. In Den Bosch gaat het om medewerkers op het gemeentehuis, onder wie het hoofd communicatie.

De criminelen maakten gebruik van een eenvoudige methode. Ze stuurden een berichtje naar de ambtenaren dat ze per ongeluk een verificatiecode hadden verstuurd, met het verzoek om die code terug te sturen. Met de teruggestuurde code konden ze de WhatsApp-account van de ambtenaren overnemen en chatgesprekken lezen. Ook konden ze onder de naam van de ambtenaren geld vragen bij mensen uit zijn of haar contactenlijst.

In Den Bosch zijn medewerkers opgeroepen om de 'Beveiliging in twee stappen' in WhatsApp aan te zetten. Met die techniek is het onmogelijk een account op deze manier te hacken.