Opnieuw aanhouding voor fatale mishandeling Arnhemmer (73)

Er is opnieuw een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de fatale mishandeling van een 73-jarige Arnhemmer, vorige week. Het gaat om een minderjarige jongen uit Arnhem, die gisteren werd aangehouden.

Afgelopen woensdagavond werd het 73-jarige slachtoffer zwaar mishandeld op straat in Arnhem. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en bezweek daar aan zijn verwondingen.

Een dag na de mishandeling werden vijf jongeren uit Rozendaal, Westervoort en Arnhem aangehouden. Een jongen uit Westervoort werd snel vrijgelaten en geldt niet meer als verdachte. Een dag later werden nog eens twee minderjarigen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Zij hadden zichzelf gemeld op het bureau.

Zes jongeren vast

Er is nu opnieuw een verdachte heengezonden. Hij blijft wel verdachte. Daardoor staat het totale aantal jongeren dat nu vastzit op zes. Drie van hen werden vrijdag al voorgeleid en blijven langer vastzitten. Twee verdachten worden vandaag voorgeleid. Later deze week wordt besloten of de laatste verdachte ook voor de rechter-commissaris moet komen.

De politie doet geen verdere mededelingen over de toedracht van het incident. Er gaan veel geruchten rond over de aanleiding voor de mishandeling, waaronder anti-homogeweld. Dit wordt onderzocht, maar de politie houdt rekening met meerdere scenario's.