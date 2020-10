Vijf tieners opgepakt om fatale mishandeling Arnhem

De politie in Arnhem heeft vijf mensen aangehouden voor de mishandeling die gisteravond het leven kostte aan een man van 73. Het gaat om een man van 18 en vier minderjarige jongens.

De verdachten werden aan het einde van de middag aangehouden. Ze komen uit Rozendaal, Westervoort en Arnhem. De jongens zullen nader worden gehoord over de toedracht en het motief.

De man uit Arnhem werd gisteravond op straat zo zwaar mishandeld dat hij onwel werd en gereanimeerd moest worden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uren later aan zijn verwondingen bezweek.

Burgemeester Marcouch van Arnhem riep vandaag in een tweet de daders op zich te melden. De politie heeft niet bekendgemaakt of het vijftal inderdaad zelf naar de politie is gegaan.