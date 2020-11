Verbazing bij kunstenaar na metro-ongeluk: 'Gedacht dat het zou instorten'

"Ik zorg wel dat ik een paar foto's te pakken krijg. Want nu is het op z'n mooist en het ziet er toch minder uit als ze het straks gaan stutten", zegt architect Maarten Struijs. Hij is de ontwerper van het kunstwerk Walvisstaarten in Spijkenisse, waar vannacht een metro op terechtkwam.

Volgens Struijs is het beeld van de beschadigde metro, balancerend op zijn 10 meter hoge walvisstaart, een kunstwerk op zich. "Dat had ik me nooit zo kunnen voorstellen." De architect noemt de situatie bij metrostation De Akkers "heel beeldend". Het doet hem denken aan het kunstwerk Rode BMW van collectief Kunst & Vaarwerk, waarbij een auto door de reling van een Rotterdamse parkeergarage lijkt te zijn gereden.

Struijs is verbaasd dat zijn kunstwerk stevig genoeg blijkt om het metrostel te dragen. "Het staat er al bijna twintig jaar en dan verwacht je eigenlijk dat het kunststof ook een beetje verpulvert, maar dat is kennelijk niet zo."