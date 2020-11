Metro rijdt door stopblok Spijkenisse en balanceert hoog boven water

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door een stopblok gereden. Op foto's is te zien dat een deel van de metro is doorgeschoten en terecht is gekomen op een kunstwerk achter de rails, op zo'n 10 meter hoogte.

De machinist kon zelf uit de metro komen en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Voor zover hij weet, zaten er geen passagiers in het voertuig. Wel is er forse schade ontstaan, twitterde de politie.

De woordvoerder verwacht niet dat de metro vannacht nog zal worden geborgen. "Het is op 10 meter hoogte aan het eind van de rail. Het zal een hele exercitie zijn, daar zal wel enige tijd overheen gaan."

Hoe het mis heeft kunnen gaan, is nog niet bekend.