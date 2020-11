Koning verrast door vraag over protesten: 'Thailand is land van het compromis'

De Thaise koning Vajiralongkorn is na een religieuze ceremonie met aanhangers in Bangkok overvallen door journalisten die hem vroegen naar de maandenlange protesten in het land.

Verslaggevers van het Amerikaanse CNN en het Britse Channel 4 stonden tussen de mensenmassa en wisten de aandacht van de koning te krijgen. Op de vraag wat hij tegen de demonstranten te zeggen heeft, antwoordt Vajiralongkorn eerst "ik heb geen commentaar". Daarna zegt hij drie keer "we houden evenveel van ze".

Gevraagd of er ruimte is voor een compromis, zegt de koning "Thailand is het land van het compromis". Volgens CNN is het de eerste keer dat de vorst met buitenlandse media heeft gepraat sinds 1979, toen hij nog kroonprins was.

Kritiek

Nadat de koning met zijn vrouw was weggelopen en met zijn dochter had gepraat, liep prinses Sirivannavari naar de verslaggevers. "Wij houden van Thaise mensen, wat er ook gebeurt. En dit land is vreedzaam", zei de prinses.

De demonstranten gaan sinds begin juli de straat op voor hervorming van de democratie en tegen de macht van het koningshuis. Kritiek op koning Vajiralongkorn of zijn directe familie kan bestraft kan worden met een gevangenisstraf tot 15 jaar.