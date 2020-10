Verkleed suppen en trick-or-treaten op gps: zo wordt Halloween tóch gevierd

Tomas wilde vooral ook iets organiseren voor zijn medeleerlingen. "Het is voor ons jongeren steeds lastiger op een verantwoorde manier iets te doen met alle sluitingen. School is echt de ontmoetingsplek en zo kunnen we in de avond ook bijeenkomen."

De spooktocht die Maggie van Leeuwen en José Polderman in hun woonplaats Zeewolde hadden opgezet mocht op last van de gemeente niet doorgaan. "We hadden een soort drive-through bedacht", vertelt Van Leeuwen. "Mensen zouden in hun auto door het bos rijden en onderweg verklede acteurs in enge scènes tegenkomen."

Daarmee dacht het tweetal, dat een activiteitenbureau runt, een coronabestendige oplossing te hebben voor hun jaarlijkse traditie. Tot de gemeente hen wees op het evenementenverbod.

Pompoenen

Omdat ze grote Halloweenfans zijn wilden ze toch nog iets organiseren voor hun dorp. Daarbij moesten ze denken aan de berenjacht die in het begin van de corona-uitbraak werd opgezet. Huishoudens konden op een online kaart markeren dat ze een knuffelbeer achter hun raam hadden staan, zodat kinderen daar in de buitenlucht naar konden speuren. "Dat leent zich natuurlijk ook goed voor Halloween, maar dan met pompoenen", zegt Polderman. "Dus legden we contact met de houder van de Facebookpagina."

Niet iedereen zit er in coronatijd op te wachten dat er mensen aan de deur komen, beseffen de dames. "Daarom is dit zo'n goede oplossing. Mensen melden zichzelf aan dus je weet dat je welkom bent om te trick-or-treaten."