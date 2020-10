Grieks-orthodoxe priester neergeschoten in Lyon, dader voortvluchtig

In de Franse stad Lyon is een Grieks-orthodoxe priester neergeschoten op straat. De dader is voortvluchtig, melden Franse media. Volgens correspondent Frank Renout werd de priester neergeschoten toen hij zijn kerk afsloot. Hij zou in levensgevaar zijn.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwt op Twitter voor een veiligheidsincident en vraagt mensen het gebied rond de plek waar de priester is neergeschoten te vermijden.

Nieuwszender BFMTV meldt dat de priester door zeker twee kogels is geraakt.

Aanslagen

De afgelopen weken wordt Frankrijk opgeschrikt door aanslagen. Op 16 oktober werd leraar Samuel Paty op straat onthoofd door een extremistische moslim, omdat hij in een van zijn lessen cartoons van Mohammed had laten zien.

Donderdag stak een moslimterrorist in een basiliek in Nice drie mensen dood. De dader, volgens Franse media de 21-jarige Brahim Aouissaoui, werd neergeschoten door de politie. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Na de aanslag van donderdag zei de Franse president Macron dat de beveiliging van gebedshuizen en van scholen wordt opgevoerd.