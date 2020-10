Leger ingezet voor massale coronatests Slowakije: 'Dit zou ons land kunnen redden'

Het is een ambitieus- en voor Europa uniek plan: in twee weken de hele bevolking testen op het coronavirus. In Slowakije gaat dat dit weekend gebeuren. Een groot deel van de 5,3 miljoen inwoners is opgeroepen om een sneltest te laten doen. Om de hele operatie uit te voeren, staan ruim 10.000 man medisch personeel en het leger paraat. In de hoofdstad Bratislava staan al lange rijen voor de teststations, wachttijden lopen daar op tot drie uur.

Premier Igor Matovic hoopt met de tests de verspreiding van het virus te stoppen. Gisteren werden er 2785 nieuwe besmettingen in Slowakije gemeld. Dat is, ook relatief, veel minder dan in de buurlanden Tsjechië of Polen, maar Matovic hoopt deze situaties dan ook te voorkomen. Het zorgstelsel in Slowakije zou zelfs bij deze cijfers al snel overbelast raken. "Dit plan zou ons land kunnen redden", zegt de premier.

Boete of tien dagen in quarantaine

Alle Slowaken boven de tien worden geacht een test te doen. Meedoen is vrijwillig, maar ook weer niet echt, want weiger je dan moet je tien dagen in quarantaine of je krijgt een boete van 1600 euro. Het massale testen is een enorme logistieke operatie, maar volgens Matovic was een proeftestronde in vier regio's afgelopen weekend een groot succes.

"Ik ben extreem tevreden", zei hij op een persconferentie deze week. Meer dan 140.000 mensen kwamen opdagen, ruim 90 procent van de mensen die waren opgeroepen. "Een veel hogere opkomst dan bij verkiezingen, dat betekent dat mensen het project vertrouwen", aldus Matovic. Zo'n 5600 mensen werden positief getest en meteen in quarantaine gestuurd.

Of het op grote schaal net zo goed gaat? Daar zijn flinke twijfels over. Vandaag op de eerste dag kon bijna 10 procent van de 5000 teststations niet open vanwege een tekort aan personeel. De president van Slowakije, Suzanna Caputova, vreest dat mensen uren in de rij staan en dan toch niet getest kunnen worden.

Caputova heeft Matovic gevraagd om de test echt vrijwillig te maken en de boetes te schrappen. Dat wordt haar niet in dank afgenomen: de regering beschuldigt haar ervan de actie te ondermijnen.

Slowakije volgt aanpak China

Tijdens de testperiode geldt in Slowakije een strenge lockdown. Met een negatief testresultaat krijgen inwoners meer bewegingsvrijheid. Caputova: "Ik ben bang dat dit het volk zal verdelen en dat er een strijd komt tussen mensen met een vrijheidsbewijs en diegenen die dat niet hebben, omdat ze door gebrek aan personeel niet getest konden worden."

Geen enkel land heeft op zo'n grote schaal zijn bevolking op corona getest. De Chinese stad Qingdoa wist eerder deze maand succesvol een uitbraak in te dammen door meer dan zeven miljoen mensen een test te laten doen. Belangrijk verschil: in China gebruikten ze nauwkeurige PCR-tests en in Slowakije antigeen-sneltests. Die zijn iets minder betrouwbaar en geven soms een vals negatief resultaat.

Toch ziet Matovic dit als Slowakijes enige kans. "Dit is de enige weg uit de hel waar we naar op weg zijn", zei hij eerder deze week.