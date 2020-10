Ontslagen Limburgse agenten eisen eerherstel en starten rechtszaak

Vijf politiemensen uit de eenheid Horst/Peel en Maas in Noord-Limburg die onlangs definitief werden ontslagen, vechten dat ontslag aan bij de rechter. In een interview met De Telegraaf vertellen ze dat ze uit zijn op eerherstel, maar dat ze nooit meer voor de politie willen werken.

De agenten zijn ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim, waaronder pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden. Volgens de politie blijkt dit uit WhatsApp-berichten en informatie in de politiesystemen die tijdens het disciplinair onderzoek zijn bekeken.

In het interview met De Telegraaf erkennen de agenten dat ze in hun besloten WhatsApp-groepen te ver zijn gegaan. Zo zouden ze een collega een "vette stinktrut" hebben genoemd die maar onder een bus moet worden "geflikkerd" en een vrouwelijke chef zouden ze hebben omschreven als "baggervette trekzeug". Ook deelden ze foto's van gewonde arrestanten en mensen die zelfmoord hadden gepleegd.

"Niet netjes", zegt een van de ontslagen agenten. "Maar als je als groep agenten dagelijks wordt geconfronteerd met alle ellende, is dat een soort verwerking." Bovendien zaten hun leidinggevenden ook in de appgroep en die grepen nooit in. Ze vinden dat ze te zwaar zijn gestraft en dat het onderzoek niet goed is verlopen.