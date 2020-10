CDA wil ander kiesstelsel, gezin blijft 'hoeksteen van de samenleving'

Lijsttrekker De Jonge noemt het programma "een radicale keuze voor een sterke samenleving, waar we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor het land waar we willen leven." Hij zegt dat corona de onzekerheid in Nederland heeft vergroot, en dat die onzekerheid heeft geleid tot "een on-Nederlandse polarisatie".

De Rotterdammer wil "op zijn Rotterdams" de mouwen opstropen om na corona de economie weer op te bouwen en te zorgen voor nieuwe banen. "De opgave om ons land uit de crisis te leiden is groot, maar is het CDA niet vreemd. In de veertig jaar van ons bestaan hebben we steeds laten zien dat oplossingen altijd uit het midden komen."

In het programma staan ook voorstellen die zijn ingestuurd door mensen die gereageerd hebben op een oproep van het CDA. Zo moet in het onderwijs aandacht komen voor 'digitaal burgerschap', oftewel de manier waarop mensen zich op internet en sociale media gedragen. Ook moet er ruimte komen voor alternatieve woonvormen, zoals hofjes voor ouderen en tiny houses voor starters.