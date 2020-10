Europese Commissie: controle op visvangst in Nederlandse havens deugt niet

De controle op de visvangst die in Nederlandse havens aan land wordt gebracht, deugt niet, schrijft de Europese Commissie in een brief aan de Nederlandse regering.

Het gaat om de controle en inspectie van de wegingen, het transport en de traceerbaarheid van de vis en de vangstregistratie in Nederlandse havens van de aan land gebrachte vis. Die schiet tekort bij zowel schepen uit de EU als van daarbuiten.

Volgens de commissie werkt dat overbevissing en het niet naleven van de visquota in de hand.

Binnen twee maanden eist Brussel opheldering over de kwestie. Als Nederland onvoldoende actie onderneemt, kan de commissie besluiten om juridische stappen te zetten. Een gang naar het Europees Hof van Justitie is dan een mogelijkheid.

De Nederlandse visserij kreeg vorig jaar ook al te maken met de EU, toen het Europees Parlement besloot dat er een verbod kwam op pulsvissen. Nederlandse vissers verdienden met die techniek veel geld.