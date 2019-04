Europees Parlement stemt voor definitief pulsvisverbod

Er komt definitief een verbod op pulsvissen. Dat heeft het Europees Parlement beslist. De grootste groep Nederlandse pulsvissers zal al in juni de vergunning in moeten leveren. Een kleine groep schepen valt onder een overgangsperiode van twee jaar, maar zal daarna ook moeten stoppen.

De beslissing is een klap voor de Nederlandse visserijsector, maar komt niet onverwacht. Het parlement stemde vorig jaar ook al voor een verbod op pulsvissen. Daarna volgde een jaar van overleg met de Europese Commissie en de EU-landen.

Nederlandse vissers hebben de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in pulsvissen, waarbij met kleine elektrische schokjes vissen uit de zeebodem worden opgeschrikt. Met die vismethode verdienden vissers veel geld, vooral doordat ze veel minder brandstof gebruikten dan bij oudere methodes.

Motie tegen beter weten in

Vooral Franse vissers en milieu-organisaties verzetten zich tegen elektrisch vissen. Ze zeggen dat alle leven uit de zee is verdwenen nadat een Nederlands pulsvis-schip is langs gevaren. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor, maar het argument wist wel veel Europarlementariërs te overtuigen om tegen pulsvissen te stemmen.

Tegen beter weten in probeerden vandaag de Nederlandse Europarlementariërs Peter van Dalen, Annie Schrijer-Pierik en Jan Huitema nog een motie door het parlement te krijgen die pulsvissen juist volledig zou legaliseren. Die motie haalde het niet.

Wat is pulsvissen precies. We leggen het uit in deze video: