Protest tegen Constitutioneel Hof Oekraïne, president wil rechters vervangen

De Oekraïense president Zelensky wil het Constitutioneel Hof laten ontbinden, nadat de rechters van het hof eerder deze week oordeelden dat de anticorruptiewetgeving in het land in strijd is met de grondwet. Voor het hof in Kiev demonstreren honderden betogers tegen die uitspraak.

Sinds enkele jaren zijn Oekraïense ambtenaren verplicht hun giften nauwkeuriger te declareren, waardoor corruptie eenvoudiger op te sporen is en corrupte ambtenaren sneller vervolgd kunnen worden. Volgens het hof maken die regels een te grote inbreuk op het persoonlijke leven van ambtenaren.

De rechters bepaalden daarom dat ambtenaren niet vervolgd mogen worden voor het verkeerd invullen van declaraties. Tegelijkertijd werden de bevoegdheden van de anticorruptie-waakhond ingeperkt.

Constitutionele coup

De Oekraïense president Zelensky heeft fors uitgehaald naar het Constitutioneel Hof. Hij stelt dat de rechters met hun onberekenbare gedrag het vertrouwen van de Oekraïners in de instituties aantast. Daarom zou het parlement het Grondwettelijk Hof moeten ontbinden en vervolgens nieuwe rechters aanwijzen, aldus Zelensky.

Het hoofd van het hof beschuldigde Zelensky daarop van een grondwettelijke coup.

Zelensky heeft aangekondigd zijn anticorruptie-programma hoe dan ook door te zetten. Hij wijst erop dat de aanpak van corruptie essentieel is voor verdere toenadering tot de Europese Unie. "De nationale veiligheid komt in het geding door de uitspraak van het hof", stelt Zelensky, die vreest voor het mislopen van internationale financiële hulp.

G7 en EU bezorgd

Zo zou een recent toegezegde IMF-lening van 5 miljard dollar in het geding kunnen komen. De EU-delegatie in Kiev heeft al gewaarschuwd dat Europese financiële hulp wordt afgebouwd bij een gebrekkige corruptieaanpak.

Zelensky won vorig jaar de Oekraïense presidentsverkiezingen met de belofte corruptie hard aan te pakken. Critici vinden dat hij te weinig doet.

Ook de leiders van de G7-landen laten zich bezorgd uit over het terugdraaien van de anticorruptieplannen. In een verklaring schrijven zij te vrezen dat alle geboekte vooruitgang sinds de Maidanrevolutie van 2014, die een eind maakte aan het Moskougezinde bestuur, verloren dreigt te gaan.