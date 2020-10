Dit zijn de drie slachtoffers van de aanslag in Nice

De terreuraanslag van gisterochtend in een kerk in Nice heeft aan drie mensen het leven gekost, twee vrouwen en een man. Langzaamaan ontstaat in de Franse media een beeld van de slachtoffers.

De 54-jarige Vincent Loquès was al zo'n tien jaar lang koster in de basiliek Notre-Dame-de-l'Assomption, waar de aanslagpleger toesloeg. Hij was verantwoordelijk voor de voorbereiding van de missen die in de kerk werden opgedragen, legde alles klaar en stak de kaarsen aan. Elke ochtend opende hij de deuren van de kerk, dus ook gisterochtend. De afgelopen dagen was de koster druk met de voorbereiding van de katholieke feestdag Allerheiligen op 1 november.

'Man van het geloof'

Loquès was gescheiden en had twee dochters, van 21 en 25 jaar. Mensen die hem kenden omschrijven de koster als een 'man van het geloof', aardig en opgewekt, die het grootste deel van de dag met zijn activiteiten in de kerk bezig was. Hij zou vandaag 55 jaar zijn geworden.

Het tweede slachtoffer is de 44-jarige Simone Barreto Silva, een Braziliaanse die al ruim 30 jaar in Frankrijk woonde. Ze had drie kinderen, hebben de Braziliaanse autoriteiten bekendgemaakt.