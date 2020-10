Roemer: maak arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun werkgever

Met ruim 50 aanbevelingen wil oud-SP-leider Emile Roemer de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten ingrijpend verbeteren. Roemer en zijn Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten presenteren vandaag hun rapport Geen Tweederangsburgers.

"Er zijn al jaren forse misstanden rondom arbeidsmigranten. Er wordt ook al jaren over gesproken maar er is weinig veranderd", zegt Roemer. Hij vindt dat uitzendbureaus voortaan een certificaat moeten aanvragen en de eigenaren in het bezit moeten zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook adviseert Roemer dat er meer arbeidsinspecteurs aangenomen moeten worden die de uitzendbureaus gaan controleren.

Een half jaar geleden stelde het kabinet het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aan onder leiding van Roemer. Hij werd gevraagd met aanbevelingen te komen om de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren, zodat het hoge aantal coronabesmettingen in die groep kan worden teruggebracht.

Apart huurcontract

Roemer benadrukt dat er ook uitzendbureaus zijn die het wél goed doen, maar op dit moment zijn arbeidsmigranten te afhankelijk van de bureaus. Die regelen niet alleen het werk, maar ook hun huisvesting en zorgverzekering. "Arbeidsmigranten zijn hierdoor in Nederland erg kwetsbaar."

Het Aanjaagteam wil bijvoorbeeld het wonen loskoppelen, door de arbeidsmigranten een apart huurcontract te geven. "Vandaag je werk kwijt mag nooit betekenen dat je vanavond je woning kwijt bent", zegt Roemer. Een arbeidsmigrant zou daarom volgens hem een maand opzegtermijn moeten krijgen.

Roemer zegt dat de "tijd van praten nu echt voorbij is". Het is de komende tijd aan het kabinet om te kijken welke aanbevelingen zullen worden opgevolgd. Minister Koolmees heeft gezegd snel met een reactie op het rapport te komen.