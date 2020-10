Recordaantal studenten ingeschreven bij universiteiten, vooral door corona

De Nederlandse universiteiten tellen dit collegejaar een recordaantal studenten. Het zijn er 328.000, dat is 8 procent meer dan in het collegejaar 2019-2020, blijkt uit voorlopige inschrijfcijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

De groeispurt is vooral het gevolg van de coronacrisis. Door het wegvallen van de centrale eindexamens haalden meer scholieren een vwo-diploma. Ook kozen vermoedelijk minder geslaagden voor een tussenjaar, omdat de reismogelijkheden fors zijn beperkt.

Bindend studieadvies

Daarnaast zijn universiteiten vanwege de coronacrisis coulanter geweest als het gaat om een bindend studieadvies. Normaal gesproken valt 7 procent van de studenten in het eerste jaar uit, nu was dat 5,4 procent.

"Het komende jaar moet blijken wat de gevolgen zijn van het uitstellen van het bindend studieadvies", zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. "Het is goed mogelijk dat volgend jaar de uitval stijgt doordat studenten alsnog vastlopen in hun studie."

Ook speelt mee dat minder studenten dan verwacht hun diploma hebben kunnen halen, bijvoorbeeld omdat bepaalde vakken niet konden worden afgerond. Die studenten hebben zich opnieuw ingeschreven om dat alsnog te doen.

De komst van buitenlandse studenten uit de Europese Unie heeft niet onder de crisis geleden. Het aantal studenten van buiten de EU daalde wel.

Grotere druk op medewerkers

Het aantal studenten zit al jaren in de lift. In vergelijking met twintig jaar geleden is er sprake van een verdubbeling.

"De groeispurt vergroot de druk op de universiteiten en hun medewerkers", zegt Duisenberg. "Dit sterkt ons in het pleidooi voor structurele investeringen in het wetenschappelijk onderwijs."