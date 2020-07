Meer geslaagden na wegvallen eindexamens door corona

Volgens directeur Nol Benders van Christelijke Scholengemeenschap Groningen worden de goede resultaten tijdens de coronacrisis voor een deel veroorzaakt door het ontbreken van het centraal examen. "Dat heeft consequenties voor ongeveer 2 procent van de leerlingen. Dat zijn de leerlingen die er bij het schoolexamen positief voorstaan en tot ieders verbazing slecht presteren op het centraal examen."

Volgens Benders kan dat komen door faalangst of examenstress. "Voor deze groep vind ik het wegvallen van het centraal examen persoonlijk alleen maar goed."

Meer kans om te slagen

Daarnaast denkt de directeur dat ook de zogeheten resultaatverbeteringstoetsen effect hebben gehad. Dat zijn een soort herkansingen voor het schoolexamen die voor 50 procent meetellen voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen.

Bender: "Normaal gesproken is er één herexamen. Nu waren er twee of drie resultaatverbeteringstoetsen, dus de kans om te slagen kon bij meer vakken verzilverd worden."

Kwetsbare leerlingen volgen

Minister Slob is van plan de scholieren te gaan volgen in het vervolgonderwijs. "Dat doen we om te zien of er misschien nog dingen ontbreken waar ze nog wat extra steun bij nodig hebben. Die afspraak hebben we gemaakt met het vervolgonderwijs."

Hoe dat er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Het ministerie werkt dat op dit moment in overleg met de onderwijskoepels uit.

Volgens Slob geeft het diploma gewoon volwaardige toegang tot het vervolgonderwijs. "De waarde ervan is onomstotelijk hetzelfde als de diploma's die in de afgelopen jaren zijn uitgereikt. Dat leerlingen hun diploma in coronatijd hebben gehaald, maakt hun prestatie misschien nog wel indrukwekkender."